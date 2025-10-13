広島・清水叶人捕手（21）が右肩痛を発症したため、きょう13日に宮崎から広島に戻ることが12日、分かった。「フェニックス・リーグに入る前から、ちょっと気になっていたが、ちょっと痛かったので、いったん、（病院で）診てもらう」と症状を説明。今後は広島県内の病院で精密検査を受ける予定だ。高卒3年目の今季は1軍初昇格を果たし、4試合に出場して打率.154。フェニックス・リーグでは2試合で先発マスクをかぶっていた。