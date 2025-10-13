◇パCSファーストステージ第2戦オリックス4-5日本ハム（2025年10月12日エスコンF）オリックスの執念継投は、あと一歩及ばなかった。3回まで5安打3失点の先発・宮城に代え、1点リードの4回から先発要員の九里を投入。九里は4イニングを無失点にしのぐ気迫の投球を展開したが、8回に連投の岩崎が、2死一、二塁からレイエスに右越えの逆転適時打を浴びた。「宮城も万全でない中で今年やっていましたし、途中から九里がいっ