オリックス・山岡泰輔投手（30）が、今季取得した国内FA権の宣言も視野に熟考することが12日、分かった。16年ドラフト1位でオリックスに入団し、ルーキーイヤーから3年連続で規定投球回に到達するなど先発の柱として活躍。19年には勝率第1位のタイトルを獲得し、プレミア12にも出場した。中継ぎ専任として迎えた今季は2月中旬にオンラインカジノ利用が発覚したことで開幕に出遅れたが、41試合登板で5勝3敗13ホールド、防御率4