3年目を終えた中日・田中が増量に取り組んでいる。「今年は成績が落ちた時に体重も落ちた。来季はそうならないように…」と、現在行っている週に2回のウエートトレーニングをシーズン中も継続する考えだ。2年目の昨季は343打席で、後半に二塁の定位置を奪った今季は365打席。「あと100は上積みしたい」と屈強ボディーで初の規定打席到達を目指す。