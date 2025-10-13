阪神の藤川球児監督（４５）が１２日、森下翔太外野手（２５）らバッター陣に、準備万全の太鼓判を押した。甲子園球場での全体練習で実施したシート打撃で主軸が快打。天候不良により主力組のみやざきフェニックス・リーグへの参加は見送られたが、実戦形式の打撃練習でしっかりと調整。ＤｅＮＡと戦うことが決まった１５日からのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージへ、クリーンアップを中心とした猛虎打線に不安