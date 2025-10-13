【エルサレム共同】イスラエル政府報道官は12日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスが拘束している人質について、13日早朝に解放されると明らかにした。48人のうち生存している20人が一斉に引き渡される見込み。解放が実現すれば、双方が合意した米政権によるガザ和平計画「第1段階」の履行が大きく進み、停戦が維持される見通しが強まる。トランプ米大統領は13日にイスラエルを訪問。国会演説でガザ和平計画「第1段階