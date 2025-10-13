トラウデン直美（26）や井桁弘恵（28）らを輩出した10代のミスコンテスト「2026ミス・ティーン・ジャパン」の決勝大会が12日、都内で行われ、吉本新喜劇の座長で“乳首ドリル”のネタでおなじみのピン芸人すっちー（53）の長女・須知笑歩（すち・えみほ）さん（18）も登場した。惜しくも賞は逃したがミュージカル「アナスタシア」の劇中歌「過去への旅」を歌唱し会場を沸かせた。「いつか生田絵梨花さんのような女優になりた