関西六大学野球連盟に所属する神院大の伊与田健吾監督（46）が今季限りで辞任することが12日、分かった。今秋のリーグ戦は2勝10敗の勝ち点0で最下位だった。伊与田監督は金光八尾から神院大に進学。大学1年時の97年は創部30周年の節目と重なり、秋のリーグ戦で優勝を経験した。大学時代は主に外野手で、打線の中軸を担った。卒業後は社会人野球の田村コピーで野球を続ける予定だったが、休部を受けて01年7月から神院大のコー