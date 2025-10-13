分断が進む世界への貴重なメッセージにもなったのではないか。多くの国や地域の人が集い、交流した成果を次代につなげることが大切だ。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、１５８か国・地域が参加した大阪・関西万博が、１３日に閉幕する。半年の会期で、一般来場者は２５００万人を超え、運営収支は最大２８０億円の黒字となる見通しだ。開幕前は予約方法の複雑さや展示内容の情報不足から、前売り券の販売は