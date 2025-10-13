［衝撃連立解消］＜中＞臨時国会での首相指名選挙をにらみ、多数派工作の動きが始まっている。「野党の第１党、第２党、第３党、足し算すると自民党の１９６を上回る」立憲民主党の野田代表は１２日のテレビ番組でこう語った。立民、日本維新の会、国民民主党がまとまれば、野党から首相を出せるとの見方を示したものだ。衆院では、立民の１４８議席に、維新と国民民主の議席を合わせれば計２１０議席となる。公明党が自