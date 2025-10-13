巨人が１２日に行われた「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に延長１１回の末、６―７で敗れ、同シリーズ０勝２敗で敗退が決定。阿部慎之助監督（４６）の２年目シーズンが終わった。３年契約の最終年を迎える阿部巨人の２０２６年シーズンは、大きな変革期を迎えそうだ。ここまでチームをけん引してきた主砲・岡本和真内野手（２９）は、今オフ、メジャー挑戦のため