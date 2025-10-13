日本ハムが１２日のＣＳファーストステージ第２戦（エスコン）で、オリックスに５―４で逆転勝ち。２連勝でステージ突破を決めた。これでチームは１５日から始まるＣＳファイナルステージ（みずほペイペイ）で宿敵ソフトバンクとの決戦に臨む。昨季は３戦全敗（相手アドバンテージ１勝を含め４敗）でなす術なくファイナル敗退を強いられたが、今季はその様相が一変。チーム周辺では「ソフトバンクと惨敗どころか、互角以上の戦い