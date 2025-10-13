甲府家裁（手前）と長崎家裁がホームページに掲載した、特別保存に付する認定を行った事件の一覧1997年の神戸連続児童殺傷事件など重大少年事件の記録が廃棄されていた問題を受け、最高裁が記録保存の制度運用を見直した昨年1月30日から同年末までの11カ月間に、全国の裁判所で3115件の記録が事実上の永久保存に当たる「特別保存」に認定されたことが12日までに最高裁への取材で分かった。運用見直し前の件数（2188件）を千件近