新日本プロレス１３日両国大会でＶ１戦に臨むＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）＆ＯＳＫＡＲ（２７）が、挑戦者の海野翔太（２８）、上村優也（３０）に不敵発言を連発した。Ｋ．Ｏ．Ｂは８月に海外武者修行から凱旋帰国すると、９月神戸大会でタイチ＆石井智宏を撃破し、いきなりタッグベルトを奪取。両国では海野＆上村の本隊次世代エースコンビとのＶ１戦に臨む。