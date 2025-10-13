巨人が１２日に行われた「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に延長１１回の末、６―７で敗れ、同シリーズ０勝２敗で敗退が決定。阿部慎之助監督（４６）の指揮２年目シーズンが終わった。１年を通じて苦しい戦いが続いた。開幕投手を任された若きエース・戸郷がスタートダッシュに失敗して長い不振に苦しむと、二軍落ちも経験しながら今季は２１試合の登板で８勝９敗