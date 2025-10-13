学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」が１３日、島根・出雲市で号砲を迎える。優勝争いを左右する存在となりそうなのが、米国北東部の伝統ある８大学によるアイビーリーグ選抜だ。これはハーバード大、ブラウン大、コロンビア大、コーネル大、ダートマス大、ペンシルベニア大、プリンストン大、イェール大の総称で、いずれも世界的に知られる名門私立大学群として知られる。指揮を執るジャック・フルツ監督