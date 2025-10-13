サッカー日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が強敵ブラジルの印象を明かした。森保ジャパンは１２日、国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉県内で練習を行い、冒頭１５分が公開された。３９歳のベテランは０―１で敗北した２０２２年の前回対決では右サイドバックで先発。３年ぶりの対決を前に「ブラジルが世界トップクラスのチームなのは間違いない」と前置きしつつ、「僕が今まで見てきた、やってき