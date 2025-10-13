ビュイックLPGA上海女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が12日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で最終ラウンドが行われ、首位で出た勝みなみ（明治安田）は7バーディー、ノーボギーの65で回り、通算24アンダーだった。2位から出たジーノ・ティティクル（タイ）が衝撃的な猛追。17番で並ばれ、プレーオフの死闘の末5ホール目で敗れた。ゴルフファンの間ではグリーン状態に驚きの声が続出した。剥げ