◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）水をぶっかけられ、ナインにもみくちゃにされた。ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手（２８）が歓喜の輪の中心に立った。６―６の延長１１回２死一、三塁、巨人・田中瑛の１４８キロの直球を左前にはじき返した。打った瞬間、右拳をベンチに向かって突き上げる会心の一打。「覚えていないけど素直に出