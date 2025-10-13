熱烈なＧ党で、日テレ系スポーツ番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）の土曜キャスターを務める女優の田畑志真（１９）が１２日、ＣＳで敗退した巨人の今季の奮闘をねぎらい、来年の雪辱を願った。４歳で坂本勇人内野手（３６）に憧れて以来、巨人ファンになった田畑は、今季を振り返り「４番の岡本選手が離脱、エースの戸郷選手が不振で苦しい戦いが続きました。それでも阿部監督が必死に