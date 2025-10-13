【ロンドン１２日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）に向けて、現地入りした横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が１２日、会場となるロイヤル・アルバート・ホール周辺を散策した。着物に雪駄姿で練り歩いた道中、ロンドン市民から次々に写真撮影を求められるなどの熱烈歓迎も受けた。１８７１年開場の伝統ある会場を初めて視察し、本番を心待ちにした。大の里ら先発隊は日本時間１１日朝に出国し、同日夕方に英ヒ