阪神・石井大智投手（２８）が１２日、５１試合ぶりに“失点”した。甲子園で行われた全体練習でシート打撃に登板。２死一塁からヘルナンデスに右中間へ適時二塁打を浴び、１回２安打１失点だった。ＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点でシーズンを終えた右腕が、味方相手に捕まった。「無失点記録が途絶えてしまいました」と真顔でジョークを口にした男に心配は無用だ。この日は１５日開幕のＣＳ最終ステージ（甲子園）に向