◇サッカー国際親善試合日本ーブラジル（2025年10月14日味スタ）サッカー日本代表MF久保が全体練習に完全合流し、初の王国撃破へ復調をアピールした。練習終盤、ハーフコートで行われた7対7のミニゲームでは軽やかなボールタッチを披露。居残りのシュート練習には加わらず、慎重にコンディション調整に努めている。先月のメキシコ戦で痛めた左足首の影響で別メニューが続き、前日11日から部分合流。自身初のブラジル戦へ