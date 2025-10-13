米大リーグ（ＭＬＢ）の公式Ｘ（旧ツイッター）で１２日（日本時間１３日）、両リーグのリーグ優勝決定シリーズに残ったブルージェイズ、マリナーズ、ドジャース、ブルワーズの４チームから投手を格付けする「投手パワーランキング」を公開し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２位、山本由伸投手（２７）が４位に入った。大谷は地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦でポストシーズン自身初先発。６回３失点で勝利投手に