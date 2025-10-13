【ロンドン１２日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１０月１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に参加する横綱・豊昇龍（立浪）らが１２日、英ヒースロー空港に到着した。力士らは２便に分かれて日本を発ち、１１日の第１陣と合わせて総勢約１２０人の力士、親方らが現地入りした。力士たちが到着ロビーに姿を見せると、前日同様に待ち受けたファンから歓声が上がった。豊昇龍は「びっくりした。日本人も結構いた