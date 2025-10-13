◇サッカー国際親善試合日本ーブラジル（2025年10月14日味スタ）サッカー日本代表MF南野は3年前の反省を生かす。先発出場した22年6月の前回対戦はボール支配率こそほぼ互角だったが、「ドン引きで90分やられたイメージしかない」と力の差を痛感した。その後、森保ジャパンは16強入りした22年W杯、史上最速で突破を決めた今回のアジア最終予選など成功体験を重ねてきた。「多少はこっちから仕掛けたいし、守備ではめたい