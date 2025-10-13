学校で運動部やスポーツサークルに所属していた人は、所属していなかった人に比べ、卒業後に運動をする頻度が高いことがスポーツ庁の調査で明らかになりました。去年、全国の6歳〜79歳の男女合わせておよそ6万人を対象に行われた調査では、高校や大学などのいずれかで運動部やスポーツ系のサークルに所属していた20代と30代を、所属していなかった同年代と比べたところ、「週1日以上運動する」のは経験者で50.5%、そうでない人で33