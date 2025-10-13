松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪（G3）」は最終日、決勝戦を迎える。郡司浩平（35＝神奈川）が中心だ。車番は悪くても気配は抜群。大会3連覇に期待した。北日本4車は酒井―新山―佐藤―渡部で結束。2段駆けに持ち込める布陣で、番手すんなりなら新山のVチャンスとなるが、かえって古性の分断を誘発させてしまう可能性がある。そこで郡司を指名。動きが抜群にいい。大会3連覇に期待だ。新山との＜5＞＝＜7＞が本