山陽オートのG2「若獅子杯争奪戦」は最終日、優勝戦を迎える。4連勝で完全Vに王手をかけた鈴木圭一郎（30＝浜松）に託す。マシンの状態が一歩抜けている鈴木圭。スタートも悪くはない。後手に回っても周回が延びる点は大きい。さばき切るとみた。対抗は黒川。エンジンは完調手前。優勝戦にきっちり合わせて好勝負へ。長田稚も上位には食い込む。佐藤励も動きはパワフルだ。＜1＞押田幸夫レース後半にあった重くなる症状は