ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」は3日目。注目は12Rだ。板橋は仕上がり面に関して嘆きが止まらないが、2日目10Rをしっかり逃げたように主導権を握ってしまえば再度勝機。機力が良化した原田の差しを対抗視。上田はさばき勝負で活路を見いだしたい。オール3着以内と堅調な宮脇を押さえ評価とした。＜1＞板橋侑我全部の足が良くない。（2日目10Rは）藤原選手をもっと離さないといけ