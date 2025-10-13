◇ルヴァン杯準決勝第2戦柏4ー1川崎F（2025年10月12日三協F柏）準決勝第2戦が行われ、柏がホームで川崎Fを4―1で下し、2戦合計5―4で12大会ぶりの決勝進出を決めた。途中出場の元日本代表FW細谷真大（24）が2得点を決め、大逆転劇を演出。広島は横浜FCに2―1で勝利し、2戦合計4―1で11月1日に国立競技場で行われる決勝に駒を進めた。FW細谷が大仕事をやってのけた。「負けていたので前の選手が（逆転で）主役になる。自