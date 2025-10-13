ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は4日目。「イイ値」担当の杉浦友樹記者は渡辺真奈美（35＝東京）に注目した。あと一歩だった。3日目5Rの渡辺真だ。3コースからコンマ09の好スタートから1マークは捲り勝負。バックではイン寺田千よりも舳（へ）先がやや出ていたが、1周2マークは差しを選択。その結果、寺田千の逃げを許しての2着。「ツケマイに思い切って行っていれば、もしかしたら決まったかも」