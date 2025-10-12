名古屋市内に4店舗オープン 徳重・原・新瑞橋・桜山で 私を好きになる時間を… 女性専用ホットヨガスタジオ『loIve(ロイブ)』が10月21日(火)に名古屋市内の緑区と天白区、瑞穂区、昭和区に4店舗を同時オープン！ 『ロイブ』は私を好きになるスタジオをブランドテーマに、リラックス系やシェイプアップ系など多彩なレッスンを展開。幅広い世代の女性から支持を集めています。 ●改めてロイブとは？ 全国