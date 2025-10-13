◇レスリング全日本女子オープン選手権最終日（2025年10月12日静岡・焼津市総合体育館シーガルドーム）シニアの部の57キロ級は、昨年のパリ五輪で金メダルを獲得した桜井つぐみ（育英大助手）が優勝した。桜井は五輪以来約1年2カ月ぶりの復帰戦で3試合を制した。また同59キロ級では21年の東京五輪女子62キロ級王者の恒村友香子（サントリー）が今年3月の出産後初実戦に臨み、準決勝で敗れた。5月に出場したビーチレスリ