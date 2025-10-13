大相撲のロンドン公演（15〜19日）に向け、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら約60人が12日、羽田空港から出発した。ロンドンでの公演は91年以来2度目。英語でのスピーチを求められる可能性がある豊昇龍は「日本語を学んでいたときは英語で勉強していた。自分的に、ちょっとはできる」とモンゴル語、日本語の他に英語にも自信を見せた。機内は横綱がファーストクラスで関脇以下の幕内力士がビジネスクラス。公演では幕内力士が取組