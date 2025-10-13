関西ジュニア内のグループ・ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之（２１）が、フジテレビ系で放送される「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」（２５日、後２・３０）のスペシャルサポーターに就任することが１２日、分かった。大役のオファーを受けた真弓は「お話を聞いた瞬間から楽しみ１２０％の気持ちでいます！！」とさわやかに意気込んだ。「２１年間さまざまなスポーツを経験してきました」という真弓。