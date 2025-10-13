大阪が発展するために不可欠な「新・名古屋モデル」への転換9月30日、日本維新の会（以下、「維新」）が「副首都構想」の骨子案を発表した。「大阪都構想」は過去2度にわたり住民投票で否決されてきたが、その代替案として維新が参院選で公約に掲げたのがこの副首都構想だった。維新はこの構想で大阪を東京と並ぶ経済中心と位置づけ、災害時には首都中枢機能を代替できるようにするとしている。だが、首都機能を分散して一部