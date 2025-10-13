◇女子ゴルフツアー スタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）河本結（27＝RICOH）がスコアを4つ伸ばし、通算14アンダーで初日から首位を守る完全Vでツアー通算4勝目を飾った。自身初の年間複数回優勝となり、98年度生まれの黄金世代初となる年間女王へも前進した。最終ラウンドは濃霧の影響でスタート時間が4時間遅れ、前日までの上位30人までのセカンドカットを実施。史上