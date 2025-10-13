関西ジュニアの9人組「AmBitious」の真弓孟之（21）が、25日放送のフジテレビ「クライミンググランドファイナルズ福岡2025」（後2・30）でスペシャルサポーターを務める。今大会では国別対抗戦とパラクライミングが、国内で初めて同時開催される。クライミングに触れるのは9歳ごろに、家族と一緒に体験して以来だという。「心身ともに成長した今、このスポーツの楽しさを新たに発見し、体感するのが凄く楽しみ」と胸の高鳴り