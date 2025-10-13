ナ・リーグの地区シリーズ（Ｓ）第５戦が１１日（日本時間１２日）に行われ、ブルワーズがカブスを破り、リーグ優勝決定Ｓ進出を決めた。ドジャースとの第１戦は１３日午後７時８分（日本時間１４日午前９時８分）から始まる。ド軍にとって、今季６戦全敗した難敵撃破へ、Ｄ・ロバーツ監督（５３）は地区Ｓで不振だった大谷翔平投手（３１）の復調をカギに挙げた。ワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を目指す大谷のリーグ優勝決定Ｓ