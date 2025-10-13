ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之（２１）が、２５日にフジテレビ系で放送される「クライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」（後２時半）のスペシャルサポーターに就任することが１２日、分かった。国別対抗戦として初の大会。９歳の時に家族と施設でクライミングの経験があり「心身ともに成長した今、このスポーツの楽しさを新たに発見し、見て体感するのがすごく楽しみです！選手の皆さんの熱量をしっかりお届けでき