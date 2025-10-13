オリックス・福田周平外野手（３３）が来季の構想から外れていることが１２日、分かった。プロ８年目の今季は２３試合で打率１割６分７厘、３打点にとどまり、８月１５日に出場選手登録を抹消。ファームで調整を続け、宮崎でフェニックス・リーグにも参加していた。福田はＮＴＴ東日本から１７年のドラフト３位で入団し、プロ２年目の１９年に主将就任。２１、２２年は主に１番打者としてリーグ連覇を支えた。ところが２３年か