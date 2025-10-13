オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（２７）とアンドレス・マチャド投手（３２）が来季も残留することが１２日、分かった。ともに今季が在籍２年目。エスピノーザは２３試合で５勝８敗にとどまったが、先発の一角で防御率２・９８と安定した投球を見せた。マチャドは抑えとして球団の外国人では初の２年連続２０セーブをクリアし、パ３位となる２８セーブを記録。勝ちパターンで３３ホールドを挙げたルイス・ペルドモ