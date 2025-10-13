STARTO ENTERTAINMENTの関西ジュニア内グループ、AmBitiousの真弓孟之（21）が、フジテレビ系「クライミンググランドファイナルズ福岡2025」（25日午後2時30分）のスペシャルサポーターに就任した。中継解説を務める、東京五輪スポーツクライミング女子複合銅メダリストの野口啓代（36）とともに全力で現場の熱を届ける。大会は国別対抗戦とパラクライミングが国内初の同時開催。「共生」をテーマにボルダー、リード、パラクライ