◇米男子ゴルフベイカレント・クラシック・レクサス最終日（2025年10月12日神奈川県・横浜CC＝パー71）松山はグリーン上で苦しんだ。5番と7番ではバーディーパットがカップに蹴られ「日本じゃなかったら気持ちは折れていた」とうなだれた。2週後の欧州ツアー、ジェネシス選手権（23日開幕、韓国）に出場するが、年内の米ツアーはこれが最後になる見通し。「（優勝した開幕戦ザ・セントリー以外）トップ10がなく終わった