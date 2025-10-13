◇米女子ゴルフビュイックLPGA最終日（2025年10月12日中国・上海旗忠花園GC＝6703ヤード、パー72）単独首位で出た勝みなみ（27＝明治安田）は7バーディー、ボギーなしの65と伸ばすも、通算24アンダーで並ばれた世界ランク1位のジーノ・ティティクル（22＝タイ）との壮絶なプレーオフに敗れ、米ツアー初優勝を逃し、2位に終わった。ジーノは今季2勝目で通算6勝目。山下美夢有（24＝花王）が通算17アンダーで4位に入った。