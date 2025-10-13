◇米女子ゴルフビュイックLPGA最終日（2025年10月12日中国・上海・旗忠花園GC＝パー72）世界ランク1位のジーノが大逆転で今季2勝目を飾った。13番では4打差も14番から3連続バーディー。1打差に迫った17番パー5では先にバーディーを決められてもイーグルで追いつく離れ業でプレーオフに持ち込んだ。「彼女（勝）が17番でチップインした時、ビックリして凄いなと思った。私もパットをしっかり入れようと意識しました」と話