イスラエルは、イスラム組織ハマスが、13日朝に生存する人質を一斉に解放するとの見通しを発表しました。イスラエル政府の報道官は12日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平計画の合意に基づき、ハマスが現地13日の朝に人質を解放する見通しだと明かしました。ガザ地区にはいまも48人の人質がいますが、ハマスはこのうち、生存しているおよそ20人を一斉に解放する見込みです。ただ、遺体については、居場所の特定に時間