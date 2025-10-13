巨人がトレイ・キャベッジ外野手（２８）と残留交渉に臨む方向で調整していることが１２日、分かった。来日１年目の今季は１２３試合で打率２割６分７厘、１７本塁打、５１打点。不動の４番・岡本が故障で約３か月長期離脱した期間は４番も務め、本塁打と打点でチームトップの成績を残した。年齢的に若く、さらに飛躍する可能性を秘めている。米エンゼルスのマイナー３Ａでプレーした２３年に打率３割６厘、３０本塁打、３２盗