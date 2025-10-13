台風は暴風域を伴ったまま日本の南を進んでいます。このあと伊豆諸島へ近づいて、13日の午後には日本の東へ離れていく見込みです。台風23号は発達しながら東へ進んでいます。13日の明け方から昼前にかけて、強い勢力で伊豆諸島南部にかなり接近する見込みです。伊豆諸島付近を台風本体の発達した雨雲が通過し、13日の朝にかけて、猛烈な雨と風に見舞われそうです。予想される最大瞬間風速は50メートル、波の高さは9メートル。伊豆